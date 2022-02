Bergaglio e Lavezzato, quel successo sui 100 km maturato a Merella

NOVI LIGURE — Weekend di grandi risultati per gli atleti dell’Atletica Novese. Sabato Fabrizio Lavezzato e Ilaria Bergaglio sono stati impegnati a Porto Recanati nella “100 km del Conero” (una delle grandi prove di ultramaratona del calendario nazionale).

Ilaria Bergaglio ha ottenuto un grande secondo posto percorrendo la distanza in 8 ore e 5 minuti, migliorando in maniera netta il proprio record sui 100 chilometri. Per Fabrizio Lavezzato è arrivata la grande soddisfazione del decimo posto in classifica (con la prima posizione nella classifica di categoria Sm45) concludendo in 8 ore e 7 minuti. I due hanno preparato la dura gara del Conero sul familiare anello della Merella, un percorso di 7 chilometri che ormai Bergaglio e Lavezzato conoscono come le proprie tasche.

Atletica, il Cross 2022 è nel segno di Marchisa e Roselli Dopo lo stop del 2021, il "Città di Novi Ligure" ha riannodato i fili della sua storia con l'edizione 2022

La domenica ha invece visto un gruppo di atleti novesi impegnati a Pavia nel classico Cross della Vernavola; 150 i partecipanti su un percorso tecnico e impegnativo (5,5 km per gli under 60 e 3,8 km per le categorie femminili e over 60 maschili). Il percorso ha riservato ottimi risultati per gli atleti biancocelesti. La classifica generale vede un podio tutto novese (Gabriele Roselli, Valerio Ottoboni ed Enrico Ponta) seguito dal quinto posto di Hicham Dhimi.

Guardando alle varie categorie, negli under 35 c’è da registrare il primo posto di Gabriele Roselli, a cui fa il paio quello di Valerio Ottoboni tra gli over 35 (secondo posto per il compagno di squadra Enrico Ponta). «Per i nostri colori una doppietta di grande valore che ha confermato quanto già visto sul tracciato della gara di casa di fine gennaio», dicono dall’Atletica Novese. Fra i quarantenni primo posto per Hicham Dhimi. La manche per le categorie femminili e over 60 maschili ha visto il successo di Benedetta Broggi e di uno straordinario Rocco Longo.