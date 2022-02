Dissuasori in centro? Vallegra: "Troppo costosi e rumorosi"

BISTAGNO - La situazione va avanti da un po' e i residenti del centro hanno cominciato a far sentire la propria voce: nel centro di Bistagno le auto sfrecciano incuranti dei limiti. La lamentela è arrivata alle porte del Comune. «Purtroppo non possiamo installare dissuasori in ogni via, principalmente per due motivi: l'elevato costo e l'eccessivo rumore; dove sono stati messi in passato hanno suscitato polemiche e raccolta firme per levarli perché effettivamente sono molto rumorosi, quando calpestati dalle ruote dei veicoli» spiega il sindaco Roberto Vallegra.

"Vigili? Al momento non possiamo assumere"

C'è anche la questione controlli: «Tenete conto che attualmente ( e penso per diverso tempo) siamo rimasti con un solo vigile per 6 ore settimanali complessive – continua - Al momento per questioni di bilancio e riduzione spese del personale, non possiamo assumere».

Soluzioni: «Per prima cosa dobbiamo darci una regolata. Siamo sempre tutti di fretta, ma non deve essere una scusante per sfrecciare a velocità folle per le vie del centro storico, nei pressi delle scuole o vie del centro – e propone - Iniziamo tutti a darci una regolata poi, di seguito, come sempre, faremo il possibile per arginare un problema facilmente risolvibile con un pò di sana cognizione. Stessa cosa vale per i parcheggi selvaggi e/o altro. Da mesi, abbiamo iniziato a fare qualche multa (dopo 10 richiami circa a singoli soggetti e qualcuno, (pochi fortunatamente), mi saluta a stento dopo aver pagato la sanzione (me ne farò una ragione)».