Il paese si mobilita per Diletta e l'ospedale Regina Margherita

TAGLIOLO - Un paese mobilitato per Diletta e per dare un sostegno al reparto che la sta curando con scrupolo e amore. Ad aprire la sottoscrizione è formalmente il CCRT di Tagliolo. L'obiettivo dell'associazione è quello di acquistare un monitor di controllo per i parametri vitali dei bambini per il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino. E' li che è ancora ricoverata la piccola, un anno, figlia di Elisa Ravera e Mattia Tagliafico.

Intervento immediato

Un mal di gola anomalo come spia di un problema più esteso e inaspettato. "Dopo i primi controlli della pediatra - spiega mamma Elisa - e un primo ricovero dall'ospedale di Alessandria è stata riscontrata un'ascite, la raccolta di liquido nella cavità addominale. Il passo successivo è stato il trasferimento a Torino. La motivazione è un cavernoma presente dalla nascita. Il monitoraggio in terapia intensiva è durato cinque giorni. Ora la situazione si è regolarizzata ma la bambina dovrà subire un intervento alla vena porta. Siamo in attesa di capire come procederanno i chirurghi. Prima sarà necessario intervenire sulle legature (dilatazioni ndr) che si sono formate nell'esofago. In questo caso il problema è anche il reperimento della strumentazione delle dimensioni adeguate per una bambina".

Forma e sostanza

Dall'osservazione della vita quotidiana del personale dell'ospedale l'intento di provare a fare qualcosa di utile. "La bambina deve rimanere nelle vicinanze della struttura. Ho potuto quindi vedere quali sono le difficoltà. Il reparto è stato recuperato con le risorse raccolte da Forma onlus. I posti sono stati abbassati a dodici per carenza di personale. Ma anche la strumentazione è carente. E così abbiamo pensato di coinvolgere il CCRT". Sia Elisa che Mattia sono consiglieri dell'associazione spesso impegnata in iniziative di beneficienza. "Non volevo lasciar passare troppo tempo. La cifra necessaria supera i due mila euro ma se raccoglieremo di più troveremo un modo per destinare l'intera cifra attraverso Forma onlus". A disposizione c'è l'iban dell'associazione tagliole: IT 73I0200848450000003085660. Causale: "Donazione Regina Margherita". Ma è possibile donare anche nelle seguenti attività: Cooperativa di Consumo, Macelleria Tagliafico, Caffè della Loggia, Tabaccheria.