Lavori all'alveo del Borbera senza autorizzazione. C'è la sanzione

VIGNOLE BORBERA - I Carabinieri della Stazione Forestale di Stazzano con il personale dell’Ufficio Tecnico Faunistico della Provincia di Alessandria hanno eseguito un controllo di polizia idraulica nell’alveo del torrente Borbera, nel comune di Vignole Borbera, al fine di verificare la regolarità di lavori di movimentazione di materiale litoide dell’alveo stesso, lavori connessi alla manutenzione di un impianto di centrale idroelettrica.

L’accertamento ha evidenziato che i lavori avevano creato un disequilibrio dell’assetto idraulico del tratto torrentizio, rendendo inevitabile l’emissione di una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 12 comma 5 della Legge Regionale 37/2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, in quanto la ditta committente dei lavori aveva eseguito l’intervento in assenza di autorizzazione della Provincia di Alessandria per la messa in asciutta del bacino.