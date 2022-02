Un concentratore di ossigeno per la 'Cora Kennedy'

TORTONA - Il Rotary Club Tortona ha donato un concentratore di ossigeno alla Riss “Cora Kennedy”, struttura di proprietà del Comune di Tortona. Il dispositivo, finanziato dal programma ”Us Aid - Rotary in Italia: comunità contro il Covid“, è stato consegnato al sindaco Federico Chiodi da Ferdinando Balzarotti, presidente del Rotary Club Tortona per l’anno 2021-22 e referente del Distretto Rotary 2032 per questo progetto.

Us Aid Rotary è un iniziativa per contrastare l’impatto primario e secondario della pandemia Covid-19 in Italia: scopo generale delle proposte è fornire assistenza alle comunità italiane nelle aree d’intervento legate a salute, istruzione e sviluppo economico comunitario, per aiutare il Paese a risollevarsi dalla pandemia e creare comunità più resilienti a lungo termine. Nell’anno rotariano 2021-22 il governatore del Distretto Rotary 2032, Silvia Scarrone, ha ottenuto una importante sovvenzione nell’ambito del progetto destinata all’acquisto di concentratori di ossigeno da distribuire alle Rsa di Basso Piemonte e Liguria, in modo da garantire terapie precoci e adeguate ad anziani con problemi respiratori, magari complicati da infezione, evitando possibilmente il ricovero in ospedale.

https://tortonaonline.ilpiccolo.net/generic/2021/05/03/news/tumore-del-cavo-orale-visite-gratuite-grazie-ai-rotary-club-125028/

Ad oggi le Rsa beneficiarie della donazione, attraverso i club presenti nel Distretto Rotary 2032 sono state 65 e probabilmente verrà concessa un’ulteriore tranche di finanziamento che consentirà di servire altre 40 strutture.