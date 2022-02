Cammini DiVini arriva ad Alfiano Natta

ALFIANO NATTA - Alfiano Natta si fa teatro di un nuovo percorso di Cammini DiVini. Appuntamento con questa prima edizione domenica, 27 febbraio. Una camminata di circa 10 km con un dislivello di 300 m alla scoperta di un territorio a confine tra Monferrato e Astigiano.

Il ritrovo sarà alle 13.30 per le iscrizioni nei pressi del Bar del Gatto in Via Vittorio Emanuele III. La partenza è prevista intorno alle 14.15 e il ritorno sarà circa per le 17.30. Il costo di partecipazione è di 7 euro a persona. Al termine possibilità di degustare un aperitivo presso il Bar del Gatto al costo di 8 euro.

È necessaria la prenotazione entro mezzogiorno di sabato 26 febbraio contattando il 339 4188277 o la mail augusto.cavallo66@gmail.com.