Hsl corsaro a Romentino

ROMENTINO - Torna al successo esterno l'Hsl Derthona con tre punti importantissimi perché ottenuti contro una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive fra le mura di casa: ora, nonostante due gare ancora da recuperare, con Novara e Casale, i bianconeri sono ben piazzati in classifica con 41 punti, al quarto posto, e possono guardare alla partita di domenica con il Pont Donnaz con più ottimismo.

La prima occasione è per i padroni di casa che con Puntoriere arriva fino al cross dalla fascia ma in una zona presidiata dai difensori ospiti. Alla prima palla buona, però, vale il tredicesimo gol di Cherif Diallo che raccoglie palla su un suggerimento di Otelè, difende palla e fulmina con un bel tiro il portiere di casa portando in vantaggio l'Hsl Derthona. Al 18' una sgroppata di Saccà sulla fascia si esaurisce in un bel cross che taglia tutta l'area senza però trovare un compagno pronto alla deviazione, poi un lieve infortunio costringe Otelè a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica per un paio di minuti fortunatamente senza conseguenze negative. I padroni di casa si fanno vedere con un colpo di testa di Battistello, poi al 42' ci vuole un mezzo miracolo di Teti che devia una conclusione di Vitiello entrato in area dalla destra di quel poco che serve perché colpisca il palo anziché entrare in rete per il pareggio.

Nella ripresa in un primo momento sembra più propositivo l'Rg Ticino, ma ancora una volta basta un lampo di Otelè che, con una fucilata sotto la traversa, al 7' buca ancora Oliveto e firma il raddoppio dei leoni. Poco prima del 20' incominciano i primi cambi, ma le occasioni sono sempre di marca bianconera: Manasiev batte una punizione in area dove Emiliano stacca di testa senza però creare preoccupazioni per Oliveto. L'ingresso di Sansone rivitalizza l'attacco di casa e costringe Teti a ribattere una conclusione di Vitiello servito proprio dall'ex giocatore professionista, poi Zichella inserisce Romairone per Procopio e ripristina il terzetto in attacco per mettere pressione sulla difesa avversaria. Nel finale Diallo spreca l'occasione per il tris dopo una lunga fuga, inseguito da Fontana, ma forse sarebbe stato un passivo troppo severo per i ragazzi di Costantino: la festa dei tifosi tortonesi che hanno seguito la squadra, dopo quattro minuti di recupero, può iniziare.

Al festival del gol vince Hsl 3-2 esterno al 'Censin Bosia': l'Asti in 10 trova due reti, ma i tortonesi hanno sempre in mano la gara

RG TICINO - HSL DERTHONA 0-2

MARCATORI: pt 6' Diallo; st 7' Otelè

RG TICINO: Oliveto, Sordillo, Della Vedova (18' st Cannistrà), Fontana, Lionetti, Vitiello, Ogliari, Puntoriere, Battistello (23' st Sansone), Sbrissa, Longhi. A disp. Amata, Cannistrà, Viti, Spitale, Bedetti, Longo, Rosato, Baiardi. All. Costantino

HSL DERTHONA: Teti, Speranza (22' st Luzzetti), Procopio (27' st Romairone), Galliani, Emiliano, Todisco, Saccà (19' st Gjura), Filip (48' st Grieco), Diallo, Manasiev (44' st Kanteh), Otelè. A disp. Bertozzi, Negri, Imperato, Ordisci. All. Zichella

ARBITRO: Dasso di Genova

NOTE Ammoniti Ogliari; Procopio, Galliani. Calci d'angolo 4-2 per l'Rg Ticino. Recupero pt 1'; st 4'. Spettatori 300 circa.