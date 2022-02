ALESSANDRIA - Mercoledì 23 febbraio, alle ore 17, nell’auditorium Pittaluga, riprendono i ‘Mercoledì del Conservatorio’ Vivaldi di Alessandria. La rassegna, giunta nel 2022 al suo 30° anno, ha subito una pausa forzata, dato il momento delicato nel quale ci si trovava, ma è ora pronta a far brillare i talenti degli allievi dell’istituto alessandrino di alta formazione musicale, guidati dai docenti e da alcuni ospiti.



Il protagonista del concerto sarà Kanishka Saha che, al pianoforte, interpreterà brani di Beethoven, Chopin e Schumann.

Saha è nato in India a Ranchi, nei pressi di Calcutta. Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di cinque anni dimostrando subito uno spiccato talento. Ha proseguito il percorso di studi con Surendranath Majumdar alla Calcutta School of Music. Notato dal maestro Fabio Marra durante una sua tournée in India, su suo invito si è trasferito in Italia. È iscritto al Biennio Concertistico di pianoforte al conservatorio di Alessandria nella classe di Silvia Leggio.

Ha partecipato con vivi successi di pubblico a diverse rassegne organizzate dal Vivaldi: Incontri Musicali, il ciclo pianistico dedicato alle Ballate e Valzer di Chopin, la maratona musicale ‘Musica in rete VIII’, Le Sonate di Beethoven. Ha tenuto inoltre vari concerti a Milano. Ha vinto il terzo premio al Concorso di Stresa e un premio speciale al Concorso Bruno Bettinelli di Treviglio. Recentemente ha ottenuto una borsa di studio e diploma di merito dall’associazione La Vita Buona Odv che promuove la formazione di artisti.

Il concerto è aperto al pubblico, le prenotazioni tramite la piattaforma Metooo si chiudono mercoledì, alle ore 13. Ingresso gratuito. I ‘Mercoledì’ sono inseriti nel progetto Le Stagioni del Vivaldi, con il contributo della Regione Piemonte.