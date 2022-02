Bistagno in Palcoscenico, al Teatro Soms c'è ‘Guarda in alto’

BISTAGNO - Sabato 26 alle 21, il Teatro Soms ospiterà un altro spettacolo di 'Bistagno in Palcoscenico'. Sulle assi della città di Monteverde, ‘Guarda in alto’ di Paolo La Farina con Franco Fraschetti e Monica Massone.

«’Guarda in alto’ è una storia di famiglia, racconta di Giacomo, ex comandante di Marina, eccentrico e sognatore, che non si è arreso ai suoi ottant’anni, ma che continua a vivere al di là della quotidianità – spiega La Farina - Un nonno che vuole insegnare al nipote l’importanza dei sogni e della conquista della felicità in una famiglia ordinaria: una figlia, in crisi con il marito, una moglie ancora giovane, sempre via di casa, una vicina sognatrice e un fratello, Serafino, dalla vita per nulla fantasiosa, un uomo coi piedi per terra che si contrappone a Giacomo, dall’animo romantico e intenso. Due fratelli, sul tramonto della vita, alla ricerca del senso dell’esistere».

Obbligatoria la prenotazione (al 348 4024894). Biglietti in prevendita al Camelot Territorio in Tondo Concept Store di Acqui Terme.