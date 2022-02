Casale: il corso di accreditamento dell'ospedale si presenta domani al Castello

CASALE – Domani 25 febbraio dalle 9, presso le sale del Castello di Casale, avrà luogo un evento di presentazione del percorso di accreditamento dell’Ospedale Santo Spirito che partirà dal mese di marzo.

La giornata è organizzata da Asl Al e Accreditation Canada e ha lo scopo di presentare il processo di accreditamento alla Dirigenza del Presidio e alle associazioni di utenti e cittadini.

Accreditation Canada è un’organizzazione non profit indipendente che si occupa di accreditamento di servizi socio-sanitari dal 1958 in tutto il mondo e che certifica standard qualitativi di valenza internazionale. Con la collaborazione del personale Asl, Acceditation Canada darà avvio ad un percorso che durerà diversi mesi e al termine del quale il presidio di Casale otterrà una certificazione basata su standard internazionali, un elemento in più per promuoversi e attrarre pazienti anche al di fuori del territorio dell’Asl Al. La procedura di accreditamento riguarderà tutte le Strutture del Santo Spirito, compreso il percorso nascita.

L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Casale che ha concesso gli spazi del Castello e dell’associazione ‘Sostenitori del Santo Spirito’. L’ingresso è a invito ed è rivolto a tutte le associazioni che operano in ambito sanitario e socioassistenziale. Per via dei posti limitati è necessario confermare la propria presenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0131 306563.