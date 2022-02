Movimenti, ecologisti e sindacati contro la guerra

Sabato 26 febbraio alle 16 i gruppi legati al Laboratorio Sociale hanno organizzato un sit in in Piazzetta della Lega ad Alessandria, contro la guerra, specificando: Né con la Russia né con la Nato!

"Quel che sappiamo, quel che dobbiamo dire è che la guerra tra stati uccide quelli come noi. Uccide i civili, li costringe ad uccidere in nome della fame di potere di pochi, in nome di equilibri geopolitici che non guardano al benessere delle popolazioni coinvolte, né che si vinca né che si perda. Non siamo storici, non siamo grandi strateghi o competenti in materia militare. Ma sappiamo che le guerre tra stati, tra blocchi di potenze lasciano sul campo migliaia di vittime". Firmato:

Laboratorio Sociale Alessandria

ADL Cobas Alessandria

Non Una di Meno Alessandria

Coordinamento Studentesco Alessandria

Fridays for Future Alessandria

Anche la Cgil

Solidale e partecipe è la Camera del Lavoro di Alessandria: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Manifestiamo per favorire le organizzazioni internazionali che hanno per scopo assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni auspicando l’immediata cessazione del conflitto".