Terme, incontro in Prefettura annullato: "Si negano al confronto"

La Prefettura di Alessandria ha annullato l’incontro previsto per domani, venerdì 25, tra le Organizzazioni Sindacali e Terme di Acqui spa: la società ha manifestato la propria indisponibilità all’incontro.

"Dai Pater cinismo imprenditoriale"

«Un fatto a nostro avviso gravissimo – hanno commentato da Uiltucs - l’Azienda, ancora una volta, si sottrae al confronto costruttivo e addirittura non risponde positivamente ad un tavolo di mediazione presso una delle massime istituzioni territoriali. E’ chiaramente un segnale che non prospetta nulla di positivo».

All'orizzonte si staglia una strenua battaglia: «Lo scontro sarà a questo punto aperto e prevediamo l’inevitabile apertura di una stagione calda dal punto di vista delle manifestazioni e blocchi, sia per le attività aziendali che per la città di Acqui Terme e la stessa Alessandria. Non escludiamo nulla, neanche un presidio a Genova alla sede della società della famiglia Pater. - annuncia il sindacato - Le lavoratrici e i lavoratori sono compatti e sicuramente non si faranno intimorire dalle non risposte della società. Dopo gli eventi drammatici della scorsa settimana non è possibile accettare quanto sta accadendo. La Uiltucs da oltre un anno sta portando avanti una campagna di sicurezza sul lavoro e la sicurezza è vista su diversi fronti: il lavoro non deve uccidere».



Sdegno e delusione verso gli attori anche istituzionali di questa vicenda: «Davanti a questo cinismo imprenditoriale e alle responsabilità politiche che in questa vicenda sono tantissime, non possiamo rimanere fermi ad aspettare». Presto manifestazioni di piazza.