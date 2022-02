Anche ad Acqui Terme arriva 'Aperto per cultura'

ALESSANDRIA - Nella giornata di ieri ad Alessandria, a Palazzo Monferrato, è stato raggiunto un accordo per certi versi storico tra le amministrazioni comunali dei sette centri zona della provincia. Per la prima volta, infatti, 'Aperto per cultura' - l'evento che negli anni scorsi si svolgeva ad Alessandria a settembre - si terrà in tutti i sette più grandi Comuni.

L'accordo è stato sottoscritto con il sostegno di Fondazione Slala, Alexala, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

"Sul turismo bisogna procedere insieme"

"Da maggio a settembre - ha spiegato Roberto Cava, presidente di Atl Alexala - nei vari centri zona avrà luogo un'iniziativa uguale per tutti dal punto di vista del format, ma declinata in base alle esperienze e le risorse turistiche di ciascuna località. È un primo, importante tentativo di procedere insieme sul fronte del turismo, di cui la cultura è un veicolo basilare.".

Acqui Terme e Alessandria saranno i due Comuni a dare il via alla serie di eventi. Maggio è il mese prestabilito, ancora da definire la data. Per il Comune di Acqui, con i rappresentanti della altre sette amministrazioni comunali, erano presenti alla firma dell'accordo il sindaco Lorenzo Lucchini e l'assessore al Turismo Lorenza Oselin.

"Sette comuni hanno sottoscritto un patto per creare una solida rete territoriale. Questo è ciò che può generare risultati efficaci per promuovere il nostro territorio, che ha tante potenzialità in ambito culturale e turistico", ha sottolineato l'assessore regionale a Turismo, Cultura e Commercio, Vittoria Poggio.