Autosped, Zara non è più l'allenatrice

CASTELNUOVO SCRIVIA - Francesca Zara non è più l'allenatrice di Autosped.

Non è un fulmine a ciel sereno: che il 2022 non fosse iniziato come si era chiuso l'anno era evidente, prestazioni altalenanti, culminate con la brutta prestazione a Villafranca Veronese, contro Alpo, in cui tutta la squadra era apparsa in flessione e fuori dal gioco.

Coach Zara, grande professionista e, soprattutto, persona che bene conosce le dinamiche del gruppo ha deciso di fare un passo indietro: ha rassegnato le dimissioni nelle mani della dirigenza del club che, nell'estate 2020, l'aveva chiamata al suo primo incarico da head coach, dopo aver fatto parte di staff anche in A1.

L'ex nazionale si è caricata sulle spalle le responsabilità del momento, per provare ancora a dare una scossa alle sue atlete. E il club ha accettato le dimissioni, con parole di ringraziamento per il lavoro svolto, per la "grandissima passione e competenza con cui ha lavorato per il progetto della nostra società e per gli ottimi risultati, tra cui le due qualificazioni alle final eight di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto nella nostra storia". A Zara auguri " per un futuro professionale e personale pieno di soddisfazioni", e, adesso, la scelta, urgente, di chi sarà la nuova guida tecnica.

Domanisera, al PalaOltrepò, c'è il recupero con Brescia, decisivo per le griglia della Coppa Italia che si giocherà dal 4 al 6 marzo a Udine. Soluzione interna con Enrica Pavia o con il ds Franco Balduzzi che ha costruito il roster sempre in sinergia con Zara? Oppure una figura nuova, non solo per concludere il campionato, ma per impostare la prossima stagione? La decisione nelle prossime ore.