Barletti: torna il Salone dell'Orientamento post diploma

OVADA - Dalle facoltà agli enti di formazione, passando per i centri per l’impiego e per le forze dell’ordine. Anche quest’anno il “Salone dell'Orientamento post-diploma” organizzato dall'Istituto Barletti di Ovada si svolgerà sul web (all’indirizzo https://orientamento.barlettiovada.edu.it), con gli alunni che potranno accedere alle stanze virtuali (per dialogare con i rappresentanti delle realtà formative aderenti) attraverso gli account di Gmail.

«Una sezione dedicata del nostro sito accoglierà studenti e famiglie per un pomeriggio di incontri e scambi con esperti nei vari ambiti» spiega il dirigente scolastico Felice Arlotta.

L’elenco dei partecipanti

L’appuntamento è per venerdì 4 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.30. Al Salone parteciperanno le Università di Genova, di Pavia, del Piemonte Orientale, di Parma e di Padova. Attesi i rappresentanti della Bocconi, della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, del Politecnico di Torino, dell’Istituto Europeo di Design, dell’Istituto d’Arte Applicata e di Design, del Raffles Milano Istituto Moda e Design, della Nuova Accademia di Belle Arti, dell’Accademia di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia e della Libera Accademia d'Arte Novalia. Nutrita la rappresentanza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Aerospazio/Meccatronica, ITS Tessile Abbigliamento Moda di Biella, ITS Tecnologhi dell’Informazione e della Comunicazione, ITS Biotecnologie Piemonte, ATS Agrorisorse e ITS Machina Lonati Brescia). Presente anche l'Istituto Zaccagnini (ottica).