Il 25 febbraio è la Giornata mondiale della commedia dell'arte

Ricorre oggi, 25 febbraio, la Giornata mondiale della commedia dell'arte, che intende promuovere la conoscenza di questo linguaggio teatrale universale. In tutto il mondo si ricorda il 25 febbraio 1545, giorno in cui a Padova si è costituita ufficialmente, con tanto di atto notarile legale, la prima compagnia di comici di professione al mondo.

La commedia dell’arte, rimasta popolare fino alla metà del XVIII secolo, era fortemente basata sull'improvvisazione o sui canovacci detti anche scenari, in cui i personaggi interagivano. Le rappresentazioni si tenevano all’aperto, in una scenografia fatta di pochi oggetti e da compagnie composte solitamente da dieci persone.

Ogni anno una persona associata alla tradizione della commedia dell'arte è invitata a scrivere un messaggio speciale in onore della commedia dell'arte. Il messaggio viene tradotto e letto in occasione di eventi in tutto il mondo, nonché pubblicato sui giornali e presentato alla radio e alla TV. Quest'anno è la volta di Carlo Boso, attore e regista italiano. La dedica è presentata in video anziché in testo scritto.

Leggi qui l'elenco degli eventi