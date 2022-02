Il santo di oggi, venerdì 25 febbraio, è San Nestore.

La vita

È vescovo di Magydos in Panfilia (Turchia). L'imperatore Decio, mirando forse ad assicurare un ritorno alle antiche usanze pagane più che a perseguitare i cristiani, promulga un editto che obbliga tutti i cittadini a fare sacrifici agli dèi romani. Il governatore della Panfilia Poplio, per guadagnare il favore dell'imperatore, applica con severità l'editto e decide di riunire i cristiani presenti nella zona per indurli a fare sacrifici agli dei. Nestore si preoccupa di mettere in salvo i suoi fedeli: invita tutti a nascondersi in luoghi sicuri, senza preoccuparsi della sua sorte; egli invece rimane raccolto in preghiera nella sua casa ad attendere i soldati. Una volta giunti, Nestore li segue senza opporsi; subisce l’interrogatorio e nonostante le minacce, si rifiuta di aderire all’editto imperiale a sacrificare agli dei.

Morte

Davanti al netto rifiuto di Nestore di fare sacrifici agli dei pagani, il governatore ordina che il suo corpo sia dilaniato con degli uncini; quando il vescovo professa la sua assoluta appartenenza a Cristo crocifisso, il governatore lo condanna a patire lo stesso martirio del suo Dio: viene allora crocifisso. Secondo la tradizione, muore circondato da una folla di fedeli in preghiera tra cui erano presenti anche molti pagani.