Lions: in dono derrate alimentari alla Mensa della Fraternità

ACQUI TERME - Un service munifico in aiuto di chi, in questo periodo di crisi generale, non riesce ad apparecchiare la tavola (e non sono pochi). Nei giorni scorsi il Lions Club Acqui Terme Host ha consegnato un considerevole carico di derrate alimentari alla Mensa della Fraternità. «Un aiuto reso possibile dalle amiche e dagli amici che hanno partecipato alla cena della beneficenza» informano i leoni nostrani. Giubilo tra i volontari della struttura e don Falchero, responsabile della Caritas diocesana, che così potranno garantire per un po’ di tempo, anche grazie a questo aiuto, pasti caldi ai bisognosi.