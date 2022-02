La colonna militare fa rifornimento e c’è chi si preoccupa

Oggi, ad Alessandria, una colonna di mezzi dell’Esercito Italiano ha fatto rifornimento al distributore Esso di via Marengo. Le immagini sono state girate da un lettore che ci ha chiesto di avere maggiori informazioni in merito. Le autorità cittadine ci hanno comunicato di non essere state informate di particolari attività in zona dopo le notizie provenienti dall’Ucraina. I mezzi militari, secondo quanto siamo riusciti a ricostruire, sarebbero arrivati in città ieri, giovedì, avrebbero sostato nella Caserma dell’Artiglieria per poi ripartire quest’oggi dopo aver scaricato materiale fuori uso.