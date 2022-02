Asili nido comunali: al via lunedì le iscrizioni (quest'anno online)

CASALE - Si apriranno alle 8.30 di lunedì 28 febbraio le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 ai nidi d’infanzia comunali di Casale a cui si potranno registrare i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2020 e le gestanti la cui data presunta di parto è fissata entro il 31 dicembre 2022. Per presentare le domande ci sarà tempo fino alle 12 di venerdì 1° aprile.

La principale notizia è che, quest’anno, l’iscrizione si dovrà effettuare direttamente online tramite un form dedicato sul sito del Comune, compilabile da lunedì: «Anche l’adesione ai nidi – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – potrà essere compilata dal computer di casa o dal proprio smartphone. Un aiuto per tutte quelle famiglie che difficilmente riescono a conciliare i propri impegni con gli orari degli uffici. Rimane invece invariata la possibilità di visitare in presenza le nostre tre strutture, in modo da conoscere, in piena sicurezza, gli ambienti e i servizi che offriremo ai piccoli iscritti».

L’Open nido 2022 prevede infatti visite ai nidi il 7, 14, 21 e 28 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18 con intervallo minimo di circa 20 minuti: potrà accedere al nido un solo genitore, che dovrà presentarsi munito di mascherina e Green Pass rafforzato. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso sono alla pagina dedicata del sito del Comune.

Le prenotazioni si potranno effettuare telefonando ai seguenti numeri dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30:

Nido Valentino (Via Villavecchia): 0142.72667

Nido Oltreponte (Via F.lli Bandiera 22): 0142.561951

Nido Porta Milano (Via Massaia 87): 0142.454904

La graduatoria provvisoria sarà poi pubblicata entro il 30 aprile sempre sul sito del Comune e si avranno dieci giorni di tempo per integrare le domande o richiedere la rettifica di eventuali errori.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0142 444204 o all’indirizzo e-mail nidi@comune.casale-monferrato.al.it.