Cosenza - Alessandria: lo 'spareggio'

COSENZA - Solo venti a disposizione di Moreno Longo nello 'spareggio' con il Cosenza. E tre attaccanti, perché Marconi non è convocato, probabilmente per il problema al tendine d'Achille, che lo sta condizionando. Restano a casa anche i Primavera.

Nella formazione titolare cambiano quattro elementi rispetto alla gara con il Perugia, Mattiello torna ma a sinistra, con Lunetta a destra, con Mustacchio appiedato. in difesa Mantovani a riposo e la coppia Prestia e Di Gennaro dall'inizio con Parodischierato a destra. Casarini riprende il suo posto a centrocampo. Attacco di molto movimento, per togliere punti di riferimento, con Chiarello insieme a due delle tre punte disponibili.

Anche Bisoli cambia meno, in fascia destra c'è Gerbo e Situm va a sinistra per infortunio a Lotti nel riscaldamento, e capitan Palmiero play di centrocampo.

COSENZA - ALESSANDRIA 0-1



Marcatori: pt 29' Di Gennaro



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

6' Doppio cambio: Palombi e Mustacchio per Kolaj e Mattiello

5' Ripartenza di Kunetta, per Kolaj, conclusione sul fondo

3' Percussione di Kolaj che, però, al momento della conclusione, si inciampa, quasi a tu per tu con il portiere

1' Ancora un cambio per il Cosenza, Larrivey per Gerbo

Primo tempo

Sceglie ilpressing, il Cosenza, e prova ad alzare l'intensità, ma il risultato sono cinque angoli che non creano grossi problemi, a parte la conclusione di Caso, nel recupero, sugli sviluppi dell'ultimo. L'Alessandria sceglie, spesso, la ripartenza, che i 'lupi' soffronto, soprattutto, a sinistra. Di Gennaro ha un conto aperto con i calabresi: a segno, per il vantaggio, come all'andata.

46' Brivido sulla conclusione di Caso, prima respinta da Pisseri e poi lo aiuta anche Di Gennaro

45' Tre minuti di recupero

44' Tentativo di invasione di campo: un tifoso cosentino va ad abbraccire il portiere Vigorito. Bloccato dagli steward.

39' Ammonito Casarini per gioco falloso

29' GOOOL Alessandria: secondo angolo, dalla bandierina di destra Casarini, sale Di Gennaro che, come all'andata, lascia il segno, questo volta di testa

25' Dalla ripartenza la progressione di Laura, chiude bene Di Gennaro

24' Primo angolo per l'Alessandria, non sfruttato

23' Primo cambio per Il Cosenza: Voca per Palmiero infortunato

19' da un paio di minuti il Cosenza ha alzato la pressione. Altri due angoli

13' Casarini dai 25 metri, tre metri sul fondo

10' Due angoli per i 'lupi'

7' Cosenza molto aggressivo

5' Casarini pesca bene Corazza, che incrocia a cercare l'angolino alto, la difesa salva

1' Calcio d'inizio del Cosenza

Le formazioni

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Camporese, Rigione, Vaisanen; Gerbo (1'st Larrivey), Kongolo, Palmiero (23'pt Voca), Florenzi, Situm; Caso, Laura. A disp.: Matosevic, Carraro, Pandolfi, Venturi, Sy, Millico, Vallocchia, Bittante, Hristov, Sarri.All.: Bisoli

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Lunetta, Casarini, Ba, Mattiello; Chiarello, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Benedetti, Fabbrini, Mustacchiio, Palombi, Mantovani, Milanese. All.: Longo

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Massara di Reggio Calabria e D'Ascanio di Ancona, quarto ufficiale Rutella di Enna, Var Rapuano di Rimini, assistente Var Del Giovane di Albano Laziale

Note: Cielo coperto, leggero vento, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Casarini per gioco falloso Angoli: 5-2 per il Cosenza Recupero: pt 3', st .La partita inizia 5' dopo l'orario, per la mobilitazione di tutto il calcio italiano contro la guerra