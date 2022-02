Dal Molin campione italiano

ANCONA - Il re degli ostacoli è sempre Paolo Dal Molin.

L'atleta monferrino, cresciuto al campo scuola di Alessandria, dove si allena spesso sotto la guida di Antonio De Sanctis ha vinto il titolo italiano indoor nei 60 ostacoli, allungando così la sua collezione di scudetti.

In batteria un eccellente 7''56, a soli 5 centesimi dal record italiano che gli appartiene.

In finale, come spiega De Sanctis, "Paolo si è un po' inciampato nella corsa, e ha rallentato il suo tempo, ma ha comunque messo tutti in fila, 7''62, che sarebbe stato primato senza quell'incertezza. Sta bene, la condizione cresce, ed è pronto per un'altra grande prova al meeting internazionale a Madrid, martedì".