Nuova musica al Pertini: coppia di coniugi dona dischi e strumenti

OVADA - Una collezione di dischi ampia, messa assieme in tanti anni. Ora sarà a disposizione dei giovani studenti di musica dell’indirizzo dell’Istituto Pertini di Ovada. Merito dei coniugi Elio Tessore e Antonietta Bevilacqua che hanno pensato di donare quanto in loro possesso alla scuola.

Lizt, Vivaldi, Mozart, Paganini, Donizetti, Beethoven, Schubert, Chopin. Sono solo alcuni dei compositori presenti nella collezione.

Dischi e presentazione

«Si tratta di 22 cofanetti raccolti in una collana che risale alla metà degli anni ’60 del Novecento - spiegano dalla scuola di via Galliera -. In essi numerosi dischi a 33 giri in vinile contenenti l’esecuzione integrale delle composizioni dei principali autori della storia della musica. I vinili sono corredati da una presentazione critica accurata e sono riuniti in una storica Edizione dei Fratelli Fabbri in ottimo stato di conservazione».

Come detto, il materiale sarà a disposizione degli alunni che imparano a suonare guidati dal coordinatore del progetto, Fabrizio Ugas. Il materiale va a completare quanto già in possesso della scuola. L’indirizzo musicale è stato avviato formalmente nel 2015 ed è oramai parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto. Tra gli strumenti insegnati la chitarra, il pianoforte e il violino.