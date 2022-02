Preghiera per la pace in Cattedrale

ACQUI TERME - «È con dolore e preoccupazione che tutti stiamo seguendo quanto accade in Ucraina in questi giorni. Mentre speriamo che al più presto il dialogo e la diplomazia riprendano il posto dei carri armati, crediamo importante ritrovarci pregare e riflettere insieme per la pace» con queste parole e il pensiero di papa Francesco, la Diocesi di Acqui Terme ha chiamato i fedeli a stringersi nella preghiera. Martedì 1 marzo, dalle 21, in Cattedrale ci sarà una veglia per la pace con il vescovo Monsignor Luigi Testore e momenti liturgici coinvolgeranno, mercoledì 2 marzo, sin dal mattino, le chiede della comunità Madonna della Pellegrina, San Francesco e Cattedrale.