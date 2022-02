Silvano, 20 giorni per completare i lavori sul ponte

OVADA - Venti giorni di tempo per portare a termine la fase dei lavori che interessano il ponte sull’Orba tra le provinciali Ovada – Alessandria e Ovada – Novi nel territorio di Silvano d’Orba per aprire nuovamente la transito dei mezzi pesanti. E’ quanto è stato stabilito al termine del vertice di qualche giorno fa tra i rappresentati del Comune di Silvano d’Orba e dell’impresa Marchelli, incaricata di portare avanti le operazioni di consolidamento sul principale collegamento tra i due lati della val d’Orba. Il periodo concesso partirà da lunedì 28 febbraio. All’incontro si è arrivati dopo ripetute sollecitazioni arrivate da privati cittadini e imprese per conoscere le tempistiche sui lavori in corso da tempo.

I venti giorni saranno rispettati se le condizioni meteorologiche consentiranno di lavorare. Nel frattempo l’impresa stessa è autorizzata a emettere la fattura riferita al primo stadio di avanzamento dei lavori.