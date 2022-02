L'ex richiedente asilo di via Balbo trasferito in un centro per il rimpatrio

CASALE - È stato prelevato e fermato questa mattina dagli operatori del commissariato di polizia di Casale Monferrato l'ex richiedente asilo di origine nigeriana - già colpito da decreto di espulsione - che nelle scorse settimane aveva preso in ostaggio un palazzo in via Balbo a Casale con le sue intemperanze. I condomini, terrorizzati, avevano quindi sollecitato l'intervento del sindaco Federico Riboldi che aveva scritto al Prefetto Francesco Zito. L'uomo, O.A., di 32 anni, verrà ora trasferito in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio per poi essere allontanato dall'Italia.