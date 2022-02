Riboldi: 'Casale è a disposizione della comunità ucraina'

CASALE - "La Città di Casale Monferrato è a disposizione della comunità ucraina residente nel territorio per comprendere quali azioni possano essere messe in campo per essere d'aiuto alla popolazione. Ad oggi siamo a conoscenza di un solo residente casalese bloccato a Kiev. Invitiamo la popolazione ad informarci di eventuali altre criticità.".

È parte del videomessaggio diffuso questa sera dal sindaco Federico Riboldi con i consueti aggiornamenti sull'attività dell'amministrazione.