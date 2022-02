Casale, Modica si è dimesso

CASALE - Il pareggio in extremis con il Saluzzo evidentemente ha fatto capire a Giacomo Modica che il feeling con il Casale, con i suoi giocatori, era compromesso, o comunque incrinato.

Così, un'ora dopo il triplice fischio, il tecnico, subentrato a Marco Sesia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, che la società ha accettato, anche perché Modica le ha definite "irrevocabili".

Casale agguanta il fanalino Solo nel finale il pareggio di Forte. Saluzzo avanti dal quarto d'ora del primo tempo

Con lui non saranno più nello staff il vice allenatore Riccardo Abbenante e il match analyst Pietro Giacalone, figure che erano entrate nel gruppo insieme all'allievo ed ex collaboratore di Zeman.

"Mi dispiace, ma non tornerò indietro. Voglio ringraziare la società per la stima e la considerazione. Ma da questo momento - così Modica - non sono più l'allenatore del Casale". Chiude la sua avventura con 8 gare in panchina, tre vittorie, il pareggio di oggi e cinque sconfitte.

Cosa accadrà? C'è sempre Marco Sesia legato al club, e la proprietà, il presidente Servetti, il dg Padovano e il ds Rizzieri in queste ore stanno valutando la situazione.