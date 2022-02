Fontana di Coppi: cerimonia con la Milano-Sanremo

OVADA - Si terrà il prossimo 19 marzo, dalle 10.00 in concomitanza con il tanto desiderato ritorno della “Milano - Sanremo”, la cerimonia di inaugurazione della più nota “Fontana Coppi” sulla strada del Turchino.

A porsi l’obiettivo di recuperare uno dei luoghi che ritorna spesso nei ricordi e nei racconti degli appassionati di ciclismo sono stati i volontari de “Gli amici del Borgo”.

Immagini d’epoca

Non è andata perduta la foto scattata di Leo Pola in piazza Castello, il Campionissimo in transito dalla nostra città nel corso di uno dei suoi allenamenti. Dirigendosi verso la Riviera ligure, la strada del Turchino era un passaggio obbligato e frequente. La fontana si trova in regione Panicata un’area dove Coppi era solito fermarsi per un po’ di refrigerio, specie nel periodo estivo.

Già negli anni passati si era cercato di intervenire sul posto. Tra gli ideatori Diego Sciutto, all’epoca editore della testata “Ovada in sport” e Renzo Bottero che Coppi lo aveva conosciuto di persona e al quale il decoro della fontana stava veramente a cuore.