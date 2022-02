Il Santo di oggi, 27 febbraio, è San Gabriele dell'Addolorata

Religioso Passionista

La vita del Santo

San Gabriele dell’Addolorata nasce ad Assisi il I marzo 1838 da nobile famiglia molto cristiana. Studia fino a 17 anni, dopo i quali, addolorato per la morte della madre si ritira alla vita religiosa. Su consiglio di un confessore gesuita, sceglie di entrare tra i Passionisti. Conduce una vita umile e silenziosa. Studia filosofia e teologia. Nel 1861 riceve gli Ordini minori ma non riesce a diventare sacerdote per disposizioni politiche e quindi ostacolato.

La morte del Santo

Muore il 27 febbraio 1862 a soli 24 anni nel suo monastero passionista, stringendo al petto un’immagine della Madonna Addolorata.

Curiosità

Benedetto XV ha canonizzato Gabriele nel 1920 e Pio XI lo ha dichiarato patrono della gioventù cattolica. Nel 1959, Giovanni XXIII lo ha dichiarato patrono dell’Abruzzo, dove passò gli ultimi tre anni della sua vita.