Preghiere per la pace nel duomo gremito

ALESSANDRIA - Duomo di Alessandria affollato, ieri sera, per la Veglia organizzata dalla Diocesi, incontro promosso per supplicare la pace, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Col vescovo Guido Gallese, c'erano padre Vasile della Chiesa rumena ortodossa di Alessandria, il pastore Gregorio della Chiesa metodista di Alessandria e rappresentanti cittadini della comunità ucraina.

E' stato un incontro particolarmente sentito, con la partecipazione anche degli scout. Particolarmente significativo il fatto che gli esponenti di tre confessioni religiose si siano ritrovati per condividere i valori della pace e della fratellanza, in un momento complicato di morte e distruzione, di cui non si riesce a immaginare.