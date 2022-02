Al Sobrero lezione su bullismo e cyberbullismo con i Carabinieri

CASALE - Martedì 22 febbraio, nell’ambito della campagna sulla Formazione della Cultura della Legalità, si è tenuto un incontro al Sobrero di Casale Monferrato al quale hanno partecipato numerosi insegnanti e circa 150 studenti.

A tenere la conferenza, il Comandante della Compagnia Carabinieri, il Capitano Christian Tapparo, coadiuvato da un Maresciallo e un Carabiniere.

Gli argomenti trattati sono stati il bullismo e il cyberbullismo, analizzati affrontando le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti. In particolare, è stato spiegato che il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Inoltre, la differenza principale tra bullismo e cyberbullismo risiede nel luogo dove questi eventi si sviluppano: nel caso del bullismo, l’aggressione - fisica o psicologica - avviene in un luogo reale, dove vittima e carnefice sono faccia a faccia; nel cyberbullismo, invece, si diffonde in internet e sui social, adattandosi alle regole della rete.