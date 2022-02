Il Santo di oggi, 28 febbraio, è San Romano di Condat

Abate

La vita del Santo

Nasce in Francia nel 390. Studia nel monastero d’Ainay a Lione, costruito nel punto di confluenza della Saona nel Rodano, allievo dell’abate Sabino. Desidera una vita da eremita e all’età di 35 si ritira nelle foreste del Massiccio del Giura, lungo il confine franco-svizzero, in un luogo chiamato Condat.

Qualche anno dopo lo raggiunge anche il fratello Lupicino, rimasto vedovo. Romano ha un carattere tollerante mentre Lupicino è duro e rigido. Attratti dalla fama di santità che i pochi abitanti dei dintorni avevano propagato, accorsero altri giovani desiderosi di imitarli. Il Santo allora per ospitarli, nel 445 costruisce il monastero di Condat e Lupicino, poco distante, quello di Lauconne. In seguito vengono raggiunti anche da una loro sorella e per lei fondano un monastero femminile a La Beaume.

La morte del Santo

Nel 463 muore a Condat e su suo desiderio viene sepolto nel monastero della sorella.