Mercoledì delle ceneri: le offerte nelle messe per i profughi ucraini

CASALE - Nelle messe di mercoledì 2 marzo, 'delle Ceneri', nella diocesi di Casale tutte le offerte raccolte saranno destinate al servizio di carità che la diocesi di Košice (Slovacchia) sta svolgendo verso tutti i profughi che dall'Ucraina .

«Papa Francesco ha chiesto che il 2 marzo si vivesse nel digiuno e nella preghiera per implorare da Dio il dono della pace in Ucraina. Noi vogliamo dare anche un segno concreto di solidarietà ai profughi che stanno lasciando la loro terra bombardata dagli usurpatori russi - Annuncia il vescovo Gianni Sacchi - Siamo in contatto con l'arcivescovo slovacco greco-cattolico Vasil Cyril che, con la sua diocesi (il cui santuario della Madonna di Klokociov è gemellato con quello di Crea) sta affrontando il servizio di prima accoglienza di anziani, donne e bambini ucraini che varcano al frontiera slovacca. Sosteniamo questi fratelli e sorelle in un questo momento così drammatico per la loro vita».