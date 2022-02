Ovadese, la riscossa passa dalla qualità

OVADA - La quinta vittoria consecutiva in casa è un toccasana per un'Ovadese finalmente in pieno possesso del suo destino sportivo in una stagione che sta repentinamente cambiando i suoi connotati. L'ultima sconfitta risale al 28 novembre, l'1-0 in casa della Novese che più di un sopracciglio aveva fatto alzare. Prima e dopo la squadra di Raimondi ha raggranellato 16 punti sui 21 disponibilità.

Via della qualità

La vecchia Ovadese avrebbe subito il contraccolpo psicologico del pareggio della Pastorfrigor a metà della ripresa. Ieri, nella vittoria 2-1, la squadra ha sofferto per una decina di minuti poi ha trovato lo slancio per ripartire e conquistare la posta piena. "La nostra strada è questa - ha commentato al termine l'allenatore - Volevo mantenere più qualità fin quando ce lo siamo possiamo permettere. L'aspetto più positivo sta nel fatto che sul campo riusciamo a fare le cose che proviamo in allenamento".

Prossimi mesi

Ora anche la classifica è più bella. L'Ovadese è a tre punti dal plotoncino delle seconde (a quota 30) con Novese, Gaviese e quella Valenzana che è il prossimo avversario. "Dobbiamo fare punti in questa fase della stagione più complessa - conclude Raimondi - arrivare alle ultime gare essendo ancora in gioco per qualcosa di significativo". Tradotto: il primo posto è lontano, tutto il resto è ancora in gioco.