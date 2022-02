Trino: il 2 marzo una fiaccolata per dire 'no' alla guerra in Ucraina

TRINO (VC) - Mercoledì 2 marzo la Parrocchia, l'amministrazione comunale e la Comunità Musulmana di Trino organizzeranno una fiaccolata silenziosa per un messaggio di pace e sostegno dei popoli colpiti dal conflitto in Ucraina.

La fiaccolata partirà alle ore 20.45 da Piazza Mazzini (Biverbanca), percorrerà Corso Italia e raggiungerà l’atrio comunale. Qui verrà accesa la parola Pace e ci sarà un intervento del parroco, del sindaco e dell’Imam. Al termine dell'evento ci sarà la possibilità per gli interessati di celebrare in chiesa il primo giorno di quaresima ricevendo le Ceneri. Sono particolarmente invitate tutte le persone di nazionalità ucraina e russa, come forte segnale di umanità e tolleranza tra i popoli.