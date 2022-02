Vaccini: oggi in Piemonte oltre 7mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale. Oggi, lunedì 28 febbraio, sono 7.210 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 487 è stata somministrata la prima dose, a 1.841 la seconda, a 4.882 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.639.836 dosi, di cui 3.297.997 come

seconde e 2.745.533 come terze.

Novavax

Sono 72.700 le dosi di Novavax arrivate nelle ultime ore in Piemonte. Le preadesioni attualmente

sono circa 1.760. I vaccinati di oggi sono 224.

Dose booster per gli immunodepressi

In linea con quanto previsto dalla struttura Commissariale, da domani, 1° marzo. in Piemonte si

procederà alla somministrazione della dose booster per i soggetti immunodepressi. La platea è di

oltre 55.000 persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari dal completamento del

ciclo primario con la dose addizionale.

Saranno le strutture che li hanno in cura a contattare direttamente i soggetti immunodepressi, che

potranno essere vaccinati o presso gli ospedali o negli hub vaccinali individuati dalle Asl.