Al Teatro Soms la stand up comedy di Gianluca Blumetti

BISTAGNO - Stasera, alle 21,il Teatro Soms di Bistagno ospiterà un altro appuntamento del cartellone diffuso di Rete Teatri. «La stand up comedy “Ma lasciamolo lì” prende il nome dal famoso tormentone che l’attore Gianluca Blumetti ha portato alla ribalta, durante la trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent” – spiega la direttrice artistica Monica Massone - Lo spettacolo parte proprio dalla trasmissione, per poi ripercorrere a ritroso, le varie fasi della vita dell’attore e comico calabrese, appunto dalle sue origini calabresi, e dai ricordi dell’infanzia, sino all’approdo nella grande metropoli, Roma, e infine il cammino che lo ha portato alla decisione di fare l’attore, il mestiere più bello e più strano (secondo alcuni) del mondo». Info e prenotazioni: 3484024894