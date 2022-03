Alessandria, la cicogna in posa in cima ad un albero

ALESSANDRIA - Una stupenda cicogna bianca è stata fotografata da un nostro lettore, questa mattina, in via Parnisetti. L'uccello - appartenente alla famiglia Ciconiidae - ha sostato a lungo in cima ad un abete. Esemplari di 'Ciconia ciconia' si vedono con una certa costanza, durante le fasi migratorie, anche nelle campagne dell'Alessandrino, più raro, invece, incontrarne in città.

Anche un altro lettore, Franco Bello, segnala la presenza della cicogna domenica pomeriggio in cima a un albero nei pressi della sede di Amag Ambiente.