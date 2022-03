Feste del rugby, al "Comollo" tornano in campo gli under 13

NOVI LIGURE — L’attività agonistica del rugby italiano riprende anche per le categorie giovanili, che pure non hanno mai interrotto le sedute di allenamento. I primi a tornare in campo saranno gli Under 13. Per i ragazzi di Novi Ligure sarà un nuovo esordio casalingo, perché nella prima tornata di “Feste del Rugby” in programma tra sabato 5 e domenica 6 marzo è previsto anche un evento sui campi dell’impianto “Sergio Comollo” del quartiere G3.

Il Rugby Novi ospiterà dalle 10 della domenica gli astigiani del Monferrato e il Volvera, formazione della provincia di Torino. Le “feste del Rugby” sono dei minitornei all’italiana in cui non viene stilata una classifica: lo scopo è la promozione del sano agonismo e dell’apprendimento delle tecniche di gioco.

In comune con il gioco dei “grandi”, però, c’è il terzo tempo, vale a dire la festa finale dove tutti gli atleti stanno insieme, anche mangiando. A breve la Federazione piemontese stilerà il nuovo calendario e saranno rese note le date delle Feste dedicate agli Under 7/9/11.