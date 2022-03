Novi e Basaluzzo, ancora multe per i rifiuti gettati in strada

NOVI LIGURE — Ancora abbandoni di rifiuti e ancora multe elevate dall’ispettore ambientale Aldo Russo. Ieri è toccato a una donna residente a Novi Ligure, che ha buttato alcuni sacchi di spazzatura in strada San Marziano, lasciando però alcuni documenti che hanno permesso di risalire alla sua identità: dovrà pagare una multa di 600 euro e ripulire.

La settimana scorsa identica sanzione a Basaluzzo: anche questa volta il trasgressore è un novese, che ha lasciato alcuni sacchi di rifiuti in strada Ponte Rio.

Gestione Ambiente ricorda che i cittadini che non hanno ancora i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata “porta a porta” possono ritirarli presso la sede di Novi Ligure in strada Boscomarengo 43 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 (e anche il sabato fino al 26 marzo). Chi invece deve ancora regolarizzare la propria posizione ai fini della tassa rifiuti può recarsi agli sportelli di via Giacometti 22, al piano terra del municipio, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00.