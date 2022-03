Riparti, Alessandria

ALESSANDRIA - "Ripartire". E' il verbo che domina sulla copertina e dà il titolo al numero di "L'Orso in casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, in edicola oggi con Il Piccolo e in distribuzione questa sera, allo stadio, per la gara con il Como.

Una pubblicazione speciale perché contiene, al suo interno, il poster della squadra con la maglia celebrativa dei 110 anni, schierata davanti alla curva Nord.

La classifica che cambia con le partite ravvicinate e l'avversaria dell'8° turno sono alcuni degli approfondimenti. Il capitolo storico, a cura di Museo Grigio, è dedicato a Franco Pedroni, 'Pedro', e alla sua parabola, dal Como al Milan e ai Grigi, l'uomo a cui si deve il debutto in serie A di Gianni Rivera, a soli 15 anni. Interessante anche l'articolo sulle seconde e terze maglie dei Grigi.

Il 'faccia a faccia' è con Diego Fabbrini, "giramondo del pallone". Alla voce 'Sport&salute' un servizio sulla crioterapia e gli effetti benefici di questa pratica anche per il recupero funzionale e per migliorare l'efficienza, specie per chi fa attività agonistica. E per i calciatori dell'Alessandria.

Sfoglia qui sotto l'ultimo numero.

L'orso in casa