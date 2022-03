Spigno protagonista delle Giornate Primaverili del Fai

SPIGNO MONFERRATO - La notizia la dà il sindaco di Spigno Monferrato Antonio Visconti: «Il paese quest'anno diventerà sede delle Giornate Primaverili del FAI 2022 con l'evento "Circuito delle chiese storiche" – annuncia - In particolare saranno visitabili la chiesa parrocchiale S. Ambrogio (sec. XVI), la Chiesa della Madonna del Casato (sec. XV) e la chiesa dell'Immacolata Concezione di Squaneto (sec. XVIII). Per i dettagli vedere la pagina del FAI Giornate Primaverili 2022».

Non solo chiese per gli avventori: «Turisti e visitatori, nel corso della visita a Spigno, potranno passeggiare per il centro storico e osservare altri interessanti scorci e monumenti del borgo – spiega il primo cittadino - Al termine della seconda giornata (27 marzo 2022 ore 18) ci sarà un breve convegno dal titolo "il Maestro di Roccaverano e la pittura tardoquattrocentesca di gusto popolare". L'evento si svolgerà nel cinema-teatro, recentemente restaurato».

La nomination è stata possibile grazie all’interessamento del Delegato per i Beni Culturali del FAI di Alessandria, la Consigliera FAI Anna Gobello, i volontari del FAI, i volenterosi locali e la Pro-Loco che forniranno assistenza e informazioni ai visitatori. A tutti loro il ringraziamento dell’amministrazione comunale.