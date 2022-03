Cammini DiVini torna a Pozzengo per la camminata della Mimosa

POZZENGO - In attesa della giornata della donna, ritorna per la settima edizione la ‘Camminata della Mimosa’ di Cammini DiVini insieme al Circolo Ancol di Pozzengo. Questa domenica, 6 marzo, ci si ritroverà alle 8.30 per partire alla volta di un percorso di 12.5 km tra le colline che toccherà anche il piccolo borgo di Gabiano, per circa 4 ore di escursione in totale.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona a cui si dovranno aggiungere 15 euro per il pranzo facoltativo alla fine del percorso nel piazzale del Circolo. Obbligatoria la prenotazione entro le 18 di venerdì 4 marzo, contattando Augusto Cavallo al 339.4188277 o all’email augusto.cavallo66@gmail.com.