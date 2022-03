Spazio alla conoscenza, al Ciampini Boccardo l'oncologo Scaltriti

NOVI LIGURE — Appuntamento con la biologia oggi all’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure. A partire dalle 15.00 infatti si terrà una nuova conferenza della rassegna “Spazio alla conoscenza” che vedrà come protagonista il dottor Maurizio Scaltriti, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Scaltriti sarà in collegamento sul canale Youtube dell’istituto per una conferenza su “La biologia e i talloni d’Achille delle cellule tumorali”, illustrando cosa sono i tumori, le cause che determinano la trasformazione di una cellula neoplastica e quali sono, a oggi, le analisi utili per la diagnosi e per la guida alla terapia più efficace.

Guiderà, inoltre, alla conoscenza delle ultime terapie e della medicina personalizzata, spiegando come si giunga alla produzione di un nuovo farmaco e ad integrarlo nella pratica clinica avendone testato i suoi benefici, passando per i concetti di infodemia e problematiche legate alla disinformazione pseudoscientifica.

Maurizio Scaltriti, dal 2013 professore associato presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, ha gestito un laboratorio in sinergia con gli oncologi del Servizio per lo Sviluppo Avanzato dei Farmaci (Early Drug Development Service). L’obiettivo principale del suo team era l’identificazione di nuovi meccanismi di resistenza alle terapie a bersaglio molecolare, nonché di fornire le informazioni necessarie per selezionare al meglio i pazienti che hanno maggiori probabilità di beneficiare di trattamenti specifici.

Negli ultimi 15 anni, Scaltriti ha raggiunto traguardi fondamentali nell’ambito della resistenza ai farmaci contro la terapia anti-Her2 e gli inibitori di Pi3k nel carcinoma mammario. Nel 2016, Scaltriti è stato nominato direttore associato del Traslational Science Center for Molecular-Based Therapy e ha ampliato i suoi interessi di ricerca nella caratterizzazione delle alterazioni genomiche trattabili riscontrate nei tumori solidi.

Nel 2020, Maurizio Scaltriti ha assunto il ruolo di vice presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca ed è a capo di un team di oltre 70 persone dedite alla pianificazione di nuovi studi clinici nell’uso di farmaci sperimentali in via di sviluppo. Ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni e più di 17 mila citazioni.

Un pomeriggio dedicato alla ricerca scientifica ed al suo incommensurabile valore grazie ad uno dei ricercatori più conosciuti e stimati a livello internazionale nel campo dell’oncologia, un esempio per tutti gli studenti che potranno ascoltare e comprendere quanto la volontà, l’impegno e le competenze raggiunte siano alla base della realizzazione professionale e umana.