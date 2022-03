A Tortona già 35 profughi ucraini. Domani ne arrivano altri 44

ALESSANDRIA - Si è svolta nel pomeriggio di oggi la riunione convocata dalla Prefettura di Alessandria con tutti i Comuni centri zona della provincia per fare il punto sull’emergenza dei profughi ucraini in fuga dal loro Paese.

A oggi sono già arrivate a Tortona circa 20 persone, fra cui 9 minori, ospitati in famiglia; altri 15 profughi, fra cui 11 disabili, sono ospitati presso il Centro “Mater Dei” dove sono attesi, per la giornata di domani, altri 44 arrivi.

Sono già diverse le iniziative umanitarie avviate anche sul nostro territorio, in particolare per la raccolta di farmaci e beni di prima necessità, come indumenti: a questo proposito la Prefettura ha ribadito di attendere le indicazioni che in proposito arriveranno dalla Protezione Civile, in modo da indirizzare questi aiuti dove potranno essere più utile. In particolare è atteso un flusso importante di profughi che renderà necessario questo tipo di sostegno direttamente sul nostro territorio.

Nelle prossime ore saranno anche fornite indicazioni precise da parte della Questura su quali siano gli adempimenti che i nuovi arrivati dovranno effettuare per ottenere i documenti necessari per accedere a tutti i servizi, ad iniziare da quelli sanitari, sul territorio.