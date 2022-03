Confesercenti si mobilita per l'Ucraina

ALESSANDRIA - Confesercenti Alessandria si mobilita e avviando una raccolta di generi di prima necessità per supportare il popolo ucraino.

I prodotti primari utili sono:

medicinali per adulti e bambini (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, antisettici), materiale per medicazione (cerotti, garze, siringhe, mascherine, acqua ossigenata)

alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile)

Gli associati posso contribuire alla raccolta consegnando direttamente nella sede dell'associazione alessandrina, in via Cardinal Massaia 2/A, oppure al punto vendita “C’era una volta”, in via Santa Caterina da Siena 16. Sono previste due settimane di raccolta, con termine venerdì 18 marzo alle ore 12.