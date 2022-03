Derthona: il basketball Lab cambia guida

TORTONA - Cambio della guardia ai vertici del Derthona Basketball Lab. La società tortonese, costola del Derthona Basket per settore giovanile e minibasket.

Dopo quattro anni Andrea Ablatico lascia la presidenza a Claudio Coffano.

Scelta di continuità

“La scelta di Claudio è in perfetta continuità – spiega Ablatico – col lavoro iniziato da Alessandro Pirulli e da me. E’ più di un anno che ogni scelta è stata presa in piena condivisione e Claudio conosce perfettamente le nostre dinamiche interne”.

Per Ablatico pronto un ruolo diverso. “ Sarò chiamato ad un’organizzazione più prettamente tecnica del settore, restando comunque in società come vice presidente, mentre Claudio, che è notoriamente più portato di me alle pubbliche relazioni seguirà tutti gli aspetti istituzionali e darà il suo imprimatur alle scelte tecniche, coadiuvato dal coach Luca Ansaloni che ha ancora 3 anni di contratto con noi”.



Il nuovo presidente Claudio Coffano sottolinea lo spirito con il quale ha accettato l’incarico. “Ho accolto con grande piacere e gratitudine la proposta di rivestire il ruolo di presidente del Derthona Basketball Lab per dare continuità a quanto già avviato da Pirulli e Ablatico in questi anni. Il nostro sforzo dovrà quindi essere duplice: rimanere un punto di riferimento di tutti i bambini e ragazzi tortonesi che si vogliono affacciare al gioco della pallacanestro e cercare di crescere nel settore giovanile disputando i migliori campionati con squadre sempre più competitive”.

Nella stessa riunione sono stati confermati nelle loro mansioni di consiglieri Enrico Marina e Francesco Mantero e sancito il nuovo ingresso nello stesso ruolo di Matteo Magrassi ed Alessandro Dalocchio.