Donne valenzane in piazza per dire no alla violenza

VALENZA - Lo scorso novembre era stata grande la partecipazione della città di Valenza all'iniziativa 'M'ama non m'ama' in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Sabato e domenica lo stesso coordinamento di 'Donne Valenzane' tornerà con il suo gazebo, nelle ore mattutine, per proporre lavoretti e raccogliere offerte da devolvere alle donne vittime di violenza e alle donne ucraine. L'occasione è quella della giornata internazionale della donna.

L'appuntamento, spiega l'assessore alle pari opportunità Rossella Gatti, è in piazza Gramsci il sabato, in piazzetta Verdi la domenica: «Non un semplice evento, ma proprio giornate dedicate alle donne».

Domenica, in collaborazione tra Comune e Pro Loco, ci sono tante iniziative in centro.

Dalle 9 alle 19 il mercatino in corso Garibaldi ma pure i negozi aperti (anche in via Cairoli, via Mazzini e via Lega Lombarda). Al mattino dalle 10.30 la distribuzione di mimose in piazza Gramsci, alle 12.30 il ristoro della pro loco in piazzetta Verdi dove, alle 15, ci sarà la musica con il tributo a Raffaella Carrà.