Il 3 marzo è la Giornata mondiale della fauna selvatica

Ricorre oggi, 3 marzo, la Giornata mondiale della fauna selvatica.

Il 20 dicembre 2013, nella sua 68a sessione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha proclamato il 3 marzo – giorno della firma della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nel 1973 – come giornata per celebrare e far conoscere gli animali e le piante selvatiche del mondo. La risoluzione dell'UNGA ha anche designato il Segretariato CITES come facilitatore per l'osservanza globale di questa giornata speciale per la fauna selvatica nel calendario delle Nazioni Unite. Il World Wildlife Day è ormai diventato il più importante evento annuale mondiale dedicato alla fauna selvatica.

Quest'anno il tema sarà il "Recupero di specie chiave per il ripristino dell'ecosistema". Le celebrazioni cercheranno di attirare l'attenzione sullo stato di conservazione di alcune delle specie di fauna e flora selvatiche più gravemente minacciate e di guidare le discussioni verso l'immaginazione e l'attuazione di soluzioni per conservarle. Tutte le conversazioni saranno ispirate e cercheranno di informare gli sforzi verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 1 No Poverty, 2 Fame zero, 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, 13 Azione per il clima, 14 Vita sotto l'acqua e 15 Vita sulla terra.

Secondo i dati della Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre 8.400 specie di fauna e flora selvatiche sono in pericolo di estinzione, mentre quasi 30.000 in più sono ritenute in pericolo o vulnerabili. Sulla base di queste stime, si suggerisce che oltre un milione di specie siano minacciate di estinzione. La continua perdita di specie, habitat ed ecosistemi minaccia anche tutta la vita sulla Terra, noi compresi. Le persone di tutto il mondo fanno affidamento sulla fauna selvatica e sulle risorse basate sulla biodiversità per soddisfare tutti i nostri bisogni, dal cibo, al carburante, alle medicine, all'alloggio e ai vestiti. Milioni di persone fanno affidamento anche sulla natura come fonte di sostentamento e opportunità economiche.

Nel 2022, la Giornata mondiale della fauna selvatica guiderà quindi il dibattito verso la necessità imperativa di invertire il destino delle specie più in pericolo di estinzione, di sostenere il ripristino dei loro habitat ed ecosistemi e di promuoverne l'uso sostenibile da parte dell'umanità.

La celebrazione del 2022 si terrà online e cercherà di riunire rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite, delle organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e degli accordi ambientali multilaterali, della società civile e del settore privato.

Segui la diretta streaming